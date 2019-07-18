Genç kızın otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Gebze ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız, otobüsün kapısına doğru yaklaştı. Hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten bir anda inmeye çalışan genç kız düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KIZIN YANINDAKİ KİŞİYE DİKKAT

İzleyen herkesin kanını donduran olaydan birkaç saniye öncesine gidildiğinde ise çok ilginç bir detayın daha güvenlik kamerasına takıldığı görüldü. Görüntülerde; Gülay Gönülaçar’ın, otobüsten inmek için ayağa kalkmadan önce, yanında oturduğu kişinin kucağına gizlice kağıt benzeri bir şey bıraktığı fark edildi.