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25 Eylül 2019 Çarşamba 11:45:14 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:46:27

Genç kızın hayatı eski eşi yüzünden kabusa döndü

22 yaşındaki Tuğçe Aras, 23 yaş büyük eşinden ayrılmak istediği için kocası tarafından tüfekle yüzünden vuruldu. Yüz estetiği için biriktirdiği parayı da yine eşine kaptırınca soluğu savcılıkta aldı.

Ayrılmak istediği, kendisinden 23 yaş büyük eşi tarafından yüzünden pompalı tüfekle vurulan 22 yaşındaki Tuğçe Aras, yüz estetiği ameliyatı için sattığı vinç parasının da cani kocası tarafından alındığını belirterek, eşi Akif Aras hakkında 'dolandırıcılık'tan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Beden eğitimi öğretmeni olma hayali kuran ama Aras ile tanıştıktan sonra hayatı kararan Tuğçe, kendisini bu hale getiren kocasının halen elini kolunu sallayarak sokakta dolaştığını söyledi. Yeni Asır'a konuşan genç kadın, "O hain beni bir gün öldürecek mi? diye beklediğim yetmezmiş gibi yüzüm çok kötü, aynaya bile bakamıyorum. Estetik ameliyatı giderleri için 300 bin liralık vincimi sattım. Eşim Akif Aras aracı satın alan kişiyi ve beni kandırıp bu parayı da kendi üstüne havale yaptırmış. Parayı alıp kayıplara karıştı. Önce hayallerimi ve hayatımı, sonra sağlımı, şimdi de paramı çaldı" dedi. Avukat Sibel Önder de 22 Ekim'de zanlı koca Akif Aras'ın silahla yaralamadan duruşmasının olduğunu ve bunun yanı sıra tehdit ve dolandırıcılıktan kendisine dava açtıklarını söyledi.

ARKADAŞINA ALDIRTTI

Cani koca Akif Aras, eşinin yüz estetiği ameliyatı olabilmek için kendi üzerine kayıtlı vinci satılığa çıkardığını duydu. Bir arkadaşına vinci satın aldırtan adam, vincin parasının kendi hesabına aktarılmasını sağladı. Noterde satış sözleşmesini imzalayan genç kadın ise iş işten geçince dolandırıldığını ve parasını kocasının aldığını anlayarak büyük şok geçirdi. Genç kadın yüzünü tanınmaz hale getiren kocasına, şimdi de dolandırıcılıktan dava açtı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Müvekkili Tuğçe Aras'ın yüzünü tanınmayacak hale getiren ve bir gözünü, koku alma duygusunu alan Akif Aras hakkında kasten yaralamadan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını belirten avukat Sibel Önder, "Kendisine nitelikli dolandırıcılık suçundan da ayrıca dava açtık. Bu yaptığı artık dolandırıcılıkta son nokta" dedi.

(Yeni Asır)

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