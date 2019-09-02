Genç kız evine giderken arıların saldırısına uğradı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Hilal Yavaş (17), evine gittiği sırada sokakta arıların saldırısına uğradı. Genç kızın vücudunda yaralar oluştu.
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde Hilal Yavaş (17), evine gittiği sırada sokakta arıların saldırısına uğradı. Genç kızın vücudunda yaralar oluştu.
Lise öğrencisi olan Hilal Yavaş, arkadaşıyla yürüyüş yapmak için dışarı çıkmıştı. Evine dönerken, sahibi tarafından açıldığı iddia edilen kovanlardan çıkan çok sayıda arı genç kıza saldırdı.
Olay sonrası Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan Yavaş'ın tedavisinin sürdüğü ve Yavaş ailesinin mahalle arasında bulunan kovanların sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
(DHA)
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