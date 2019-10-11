  • Bist 100
    98930.9
  • Dolar
    5,8422
  • Euro
    6,4333
  • Altın
    281,9960
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Avrupa devlerini peşinden koşturan 3 Türk futbolcu Avrupa devlerini peşinden koşturan 3 Türk futbolcu
Milli ruh çığ gibi Milli ruh çığ gibi
Sivil kıyafetle halkın arasına karışıyorlar Sivil kıyafetle halkın arasına karışıyorlar
11 Ekim Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? 11 Ekim Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır?
Hosseini, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor Hosseini, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor
Türkiye Ermeni Patrikliği: BarısPınarıHerakatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için dualarımızı yineliyoruz Türkiye Ermeni Patrikliği: BarısPınarıHerakatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için dualarımızı yineliyoruz
Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası
Fatih Terim Belhanda'ya sahip çıktı Fatih Terim Belhanda'ya sahip çıktı
Cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi Cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi
Sancak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek Sancak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Vedat Muriqi'ye Premier Leauge'den bir talip daha Vedat Muriqi'ye Premier Leauge'den bir talip daha
Fransa'dan skandal Türkiye'ye yaptırım açıklaması Fransa'dan skandal Türkiye'ye yaptırım açıklaması
Suriye Milli Ordusu'ndan sınıra takviye Suriye Milli Ordusu'ndan sınıra takviye
YSK personel alımı 2019 ne zaman? YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? YSK personel alımı 2019 ne zaman? YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Genç kadın kâbusu yaşadı! Sanık avukatının sorusuna hakim böyle tepki gösterdi Genç kadın kâbusu yaşadı! Sanık avukatının sorusuna hakim böyle tepki gösterdi
Acılı anne isyan etti! Acılı anne isyan etti!
Cari işlemler dengesi açıklandı! Cari işlemler dengesi açıklandı!
Piyasa güne artı rezervle başladı Piyasa güne artı rezervle başladı
Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı ne zaman?
Barış Pınarı Harekâtı’nda savunma sanayisinin yeni kabiliyetleri cephede ilk kez denendi Barış Pınarı Harekâtı’nda savunma sanayisinin yeni kabiliyetleri cephede ilk kez denendi
Dirar'ın yokluğunda sol beke o isim geçecek Dirar'ın yokluğunda sol beke o isim geçecek
Engin Temel cinayetinde 11 yıl sonra flaş karar! Engin Temel cinayetinde 11 yıl sonra flaş karar!
Nabil Dirar'la ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı Nabil Dirar'la ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim süreci devam ediyor Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim süreci devam ediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ekim 2019 Cuma 10:30:26 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 10:34:15

Genç kadın kâbusu yaşadı! Sanık avukatının sorusuna hakim böyle tepki gösterdi

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne Ankara'dan tatile gelen tercüman Tuğçe Koçaş'ı (27), kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle başına kaldırım taşı atarak ağır yaralayan Okan Ş.'nin (46) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Şikayetçi kadına, "Kaldırım taşının size hedef aldığını nereden anladınız?" diye soran sanık avukatına, hakim, "Taş hedefi bulmuş, bu nasıl soru? Mantıklı sorular sorun" şeklinde tepki gösterdi.

Ankara'da yaşayan tercüman Tuğçe Koçaş, geçen yıl Ağustos ayında tatil için İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne geldi.

Burada çevirisini yaptıkları kitapları, kiraladıkları stantta satan Koçaş ve arkadaşı Kısmet Senem Şahin, sık sık müşteri olarak gelen Okan Ş.'nin konuşmalarından rahatsız oldu.

İddiaya göre Okan Ş., kitap satın almaya geldiğinde din ve ırk konularında ayrımcı konuşmalar yaptı. Şahin de Okan Ş.'ye stantlarına gelmemesini söyledi.

Şahin ile Koçaş, 7 Ağustos akşamı beraberlerindeki Pervin Yorulmazer (63) ile sahilde yürüyüş yaparken yanlarından Okan Ş., geçti. 3 kadın bir süre sonra kafeye oturdu.

Aynı yere gelen Okan Ş., kendisine hakaret ettiği ve güldüğü gerekçesiyle Koçaş'a kaldırım taşı attı.

Taşın sağ gözünün üst kısmına isabet etmesiyle ağır yaralanan Tuğçe Koçaş, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde 3 saat süren ameliyat geçiren Koçaş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Okan Ş., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, taraflar arasında tartışma çıktığı, müşteki- sanıklar Kısmet Senem Şahin, Pervin Yorulmazer ve Tuğçe Koçaş'ın, Okan Ş.'ye hakaret ettiği, Okan Ş.'nin de "Ben asker çocuğuyum, şimdi jandarmaya gidiyorum.

Siz görürsünüz" diyerek, hakaret ve tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Kısmet Senem Şahin, Pervin Yorulmazer ve Tuğçe Koçaş'ın, plastik sandalyeler ile Okan Ş.'ye saldırarak kasten yaralamaya teşebbüs ettikleri, Okan Ş.'nin de elinde bulunan kaldırım taşını fırlattığı kaydedildi.

İddianamede taşın Tuğçe Koçaş'ın başına isabet ettiği, hayati tehlike geçirecek ölçüde ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmasına neden olduğu ifade edilerek, Okan Ş. hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret', 3 kadın hakkında da 'hakaret' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza verilmesi talep edildi.

'SOKAKTA GÜLEREK YÜRÜYEMEYECEK MİYİZ?'

İddianameyi kabul eden Menderes 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık Okan Ş. katılmazken, Tuğçe Koçaş, Kısmet Senem Şahin, Pervin Yorulmazer ve taraf avukatları geldi.

Yaşadığı olay nedeniyle hala mağdur olduğunu söyleyen Tuğçe Koçaş, "Olay günü olayın yaşandığı kafeye doğru ilerlerken, anlattığımız fıkralara gülerek yürüyorduk. Okan Ş., yanımızdan geçti. Sonra kafeye oturduk.

Bir süre sonra elinde kaldırım taşıyla gelen Okan Ş., ‘Siz bana nasıl gülersiniz’ diyerek elindeki kaldırım taşını attı.

Taşın başıma isabet etmesi sonucu kendimi kaybettim. Olay nedeniyle yoğun bakımda kaldım. 33 zımba dikiş atıldı.

Kafamda hala 7 platin mevcut. Çalışamaz duruma geldim. Hala mağdur durumdayım. Tedavim devam ediyor. Biz üç kadın sokakta gülerek yürüyorduk. Sokakta gülerek yürüyemeyecek miyiz?" diye konuştu.

HAKİMİ KIZDIRAN SORU

Müşteki sanıklardan Kısmet Senem Şahin'in "Okan Ş., kaldırım taşını Tuğçe’yi hedef alarak fırlattı" demesi üzerine sanık avukatı, "Kaldırım taşının size hedef alındığını nereden anladınız?" diye sordu.

Bunun üzerine hakim, sanık avukatına, "Taş hedefi bulmuş, bu nasıl soru? Mantıklı sorular sorun" diye konuştu.

Avukatın ısrarına karşın hakim, yersiz olduğu gerekçesiyle soruyu reddetti.

Koçaş'ın avukatı İbrahim Ayberk Çalışkan da sanığın kadın olan müvekkiline yönelik eyleminden dolayı bir gün bile tutuklu kalmadığını, bir önceki celsede adli kontrol şartının kaldırıldığını belirterek, sanığın tutuklanmasını istedi.

Hakim, sanığın tutuklanması yönündeki talebin reddederek, Tuğçe Koçaş'a verilen hastane raporlarının istenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ