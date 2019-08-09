Genç hostesin sır ölümü

Geçen pazar akşamı buluşan çift, Kadıköy'de bir bara gitti. Saat 04.30 sıralarında, Özge Birol'un Pendik'teki evine gittiler. Evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Birol, 3'üncü katta bulunan dairenin balkonundan aşağı düştü. Birol hayatını kaybederken, dairede bulunan pilot sevgilisi M.C.O. gözaltına alındı.

M.C.O. ifadesinde, Özge Birol ile zaman zaman kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Tartışma sırasında Özge, 'Ben böyle bir hayatı yaşamak istemiyorum' diyerek balkona gitti. Korkuluklardan ayağını dışarı atarak atlamaya çalıştı. Hemen müdahale ederek tuttum ve içeri çektim. Ancak tekrar ayağını atarak 3'üncü kattan aşağı kendisini bıraktı" dedi.

Takvim'de yer alan habere göre; görgü tanığı M.T. de "Balkondan sarkan kız erkeğin elinden kurtularak kendisini boşluğa bıraktı. Erkek şahıs aşağı indi ve ilk yardım yapmaya başladı" dedi.

Pilot M.C.O, ifadesinin ardından serbest kalırken, Özge Birol'un cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.