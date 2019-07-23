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23 Temmuz 2019 Salı 11:25:23 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 11:28:23

Genç akademisyeni vahşice öldürmüştü... İstenen ceza belli oldu

ÇANKAYA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in, odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede, Hasan İsmail Hikmet için 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından okuldan kaçarak emekli polis memuru olan babası ve annesi ile emniyete gidip teslim olan Hasan İsmail Hikmet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlandı. İddianamede, şüpheli Hasan İsmail Hikmet'in, 2014 yılında başladığı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yatay geçişle 2015 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi´ne geçiş yaptığı; ancak burada 2´inci sınıftan değil de 1´inci sınıftan başlatıldığı belirtildi.
 
DAMAR´I TEHDİT ETMİŞ
 
İddianamedeki bilgilere göre Hikmet, 17 Haziran 2016´da yapılan Devlet Teorileri dersinin bütünleme sınavında gözetmen Ceren Damar Şenel tarafından kopya çekerken yakalandı. Hikmet, hakkında tutanak tutulması üzerine arkadaşlarına, "Bu burada kalmaz, bunun hesabı sorulur, ben yapacağımı bilirim" diyerek tehditlerde bulundu.
 
FETÖ´CÜ DİYE İHBAR MEKTUBU GÖNDERİLMİŞ
 
Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Damar´ın iddianamedeki ifadesinde, 21 Eylül 2016 tarihinde Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve bundan 1 hafta sonra da Hukuk Fakültesi Dekanlığına kapalı bir zarf içinde eşinin sosyal medya hesabından paylaşımlarının ekran görüntüsünün alınarak, sanki 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini öven, meşru ve demokratik yollarla seçilmiş iktidarın yıkılmasını ister mahiyette paylaşımlar yapmış gibi gösteren ihbar mektubu gönderildiği, eşinin bunu yapanın da Hasan İsmail Hikmet, olduğunu düşündüğünü; ancak ellerinde bir kanıt olmadığını ifade etti.
 
'BUGÜN ONU ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ
 
İddianameye göre 2 Ocak 2019'da şüpheli Hasan İsmail Hikmet, Medeni Usul Hukuku dersi sınavında, Ceren Damar Şenel tarafından kopya çekmeye çalışırken yakalandı. Sınavdan çıkan Hikmet, aracında beklerken yanına gelen arkadaşına, kopya çekerken yakalandığını ve okulunun 1 yıl uzayacağını, 2 sene kadar önce yine kopya çekerken yakalandığını, Ceren hocanın kendisini yakalayarak, kopya işlemi yaptığını ve 1 hafta uzaklaştırma aldığını, bu sefer de kesin 1 yıl uzaklaştırılacağını söyleyerek, "Ben şimdi eve gidip silah alıyorum, bugün onu öldüreceğim" dedi.
 
BABASINA AİT TABANCAYI ÖNCEDEN HAZIRLAMIŞ
 
Hikmet, okuldan çıktıktan sonra saat 13.00 sıralarında Gölbaşı'nda bulunan evine gidip, emekli polis memuru olan babası Ömer H.'ye ait tabancayı, kendi odasından aldı. Evden çıkarken yanına bıçak da alan Hikmet, 13.59´da Hukuk Fakültesi binasına giriş yaptı. Hikmet, Ceren Damar Şenel'in odasına girmesi ardından peşinden girip, 2 adet ateş etti ve arkasından 17 kez bıçakladı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine odaya gidenlerin arasından hızla kaçan Hikmet, güvenlik görevlilerinin arkasından koşması üzerine havaya iki el ateş açarak uzaklaştı. Daha sonra annesini arayarak intihar edeceğini söyleyen Hikmet, annesinin ikna etmesi sonucu babası tarafından emniyete teslim edildi. Hikmet'in, babasına ait tabancayı daha önceden hazırlayıp odasına koyduğu belirtildi.
 
ARKADAŞINA 'KORKUYORUM' DEMİŞ
 
Ceren Damar Şenel'in de kopya olayının ardından konuştuğu arkadaşına, Hasan İsmail Hikmet'i daha önceden de kopyadan yakalayıp işlem yaptırdığını ve ceza aldığını gördüğünü, bu yüzden şahıstan korktuğunu söylediği belirtildi.
 
Hasan İsmail Hikmet için 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Baba Ömer H. hakkında  `nitelikli şekilde kasten öldürmeye yardım ve yargı görevini yapanı etkileme´ anne Hatice Elçi H. hakkında ise `yargı görevini yapanı etkileme´ suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

(DHA)

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