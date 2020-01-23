23 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 14:22:42
Geliri artanın komşuluğu azalıyor
Sosyoloji öğrencilerinin araştırmasına göre, 'aylık gelir ve eğitim düzeyi' yükseldikçe komşuluğa verilen önem azalıyor.
Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 'çat kapı misafir' kavramı üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. İstatistiklere göre, aylık gelir arttıkça komşuluğa verilen önem azalıyor. Eğitim seviyesi yüksek olanlar, çat kapı misafire daha olumsuz bakıyor. Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, bireylerin artık komşularını tanımak ve ilişkilerini güçlendirmek yerine alışveriş merkezlerinde gezmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.
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