Geliri artanın komşuluğu azalıyor

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 'çat kapı misafir' kavramı üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. İstatistiklere göre, aylık gelir arttıkça komşuluğa verilen önem azalıyor. Eğitim seviyesi yüksek olanlar, çat kapı misafire daha olumsuz bakıyor. Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, bireylerin artık komşularını tanımak ve ilişkilerini güçlendirmek yerine alışveriş merkezlerinde gezmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.