  • Bist 100
    119245
  • Dolar
    5,9853
  • Euro
    6,6244
  • Altın
    303,3780
İstanbul
0 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Irak uyardı: ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir Irak uyardı: ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş Çin açıklaması: Durdurma kararı aldık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş Çin açıklaması: Durdurma kararı aldık
Yaşlıya, engelliye, muhtaça devlet desteği! Yaşlı, muhtaç, engelli aylıkları ne kadar oldu? Yaşlıya, engelliye, muhtaça devlet desteği! Yaşlı, muhtaç, engelli aylıkları ne kadar oldu?
Evlilik bitiren çıplak fotoğraf skandalı: Sevgilisinin kardeşi Bezos'a dava açtı Evlilik bitiren çıplak fotoğraf skandalı: Sevgilisinin kardeşi Bezos'a dava açtı
Cezaları belli oldu Yasak aşkıyla birlikte 8 aylık bebeğini defalarca bıçaklayıp kafasını kesmişti! Cezaları belli oldu Cezaları belli oldu Yasak aşkıyla birlikte 8 aylık bebeğini defalarca bıçaklayıp kafasını kesmişti! Cezaları belli oldu
Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu
İstanbul'da kar bekleniyor İstanbul'da kar bekleniyor
ABD, Nijerya, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına da kapıyı kapattı ABD, Nijerya, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına da kapıyı kapattı
YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe! YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe!
Bu kareler yardım kampanyasına ilham verdi Bu kareler yardım kampanyasına ilham verdi
Gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor Gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Irak’ta 2003’de kaldırılan zorunlu askerlik geri geliyor Irak’ta 2003’de kaldırılan zorunlu askerlik geri geliyor
İstanbul'da Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu'nun, açılışı gerçekleşti İstanbul'da Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu'nun, açılışı gerçekleşti
AK Parti'den Rusya'ya yalanlama: Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. AK Parti'den Rusya'ya yalanlama: Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir.
MSB: Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak MSB: Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak
Antalya'da korkutan görüntü: 2 yarasa ölü bulundu Antalya'da korkutan görüntü: 2 yarasa ölü bulundu
Antalya'da korkutan görüntü: 2 yarasa ölü bulundu Antalya'da korkutan görüntü: 2 yarasa ölü bulundu
Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına İslam İşbirliği Teşkilatı da 'ret' dedi Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına İslam İşbirliği Teşkilatı da 'ret' dedi
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Sürekli temas halindeyiz, Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanabilir Rusya'dan Türkiye açıklaması: Sürekli temas halindeyiz, Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanabilir
İran'da Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktiviste toplam 72 yıl hapis cezası verildi İran'da Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktiviste toplam 72 yıl hapis cezası verildi
Darbeci Hafter milisleri Trablus'ta bir mahalleyi vurdu Darbeci Hafter milisleri Trablus'ta bir mahalleyi vurdu
Schengen vizesine 20 avro zam geldi Schengen vizesine 20 avro zam geldi
Tanımadığı şahsı döverek öldürdü! Tanımadığı şahsı döverek öldürdü!
Kardeşi gönderdi, tarlasına ekti! Şimdi siparişlere yetişemiyor Kardeşi gönderdi, tarlasına ekti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Şubat 2020 Pazartesi 14:25:57 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 14:27:01

Gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde, bölgede yaşanan yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelalede, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 6-7 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Şelaleyi görenler hayran kalıyor

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlardan Hasan Enes Kurnaz, AA muhabirine, beyaza bürünen ve kısmen donarak metrelerce yükseklikte buz sarkıtları oluşturan şelalenin gelenleri büyülediğini söyledi.

Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişinin şaleyi görmeye geldiğini ifade eden Kurnaz, şöyle konuştu:

"Ailemi ziyaret etmek için İzmir'den, Erzincan'a geldim. Bulduğum her fırsatta arkadaşlarımı da bu doğal güzelliği görmeleri için buraya davet ediyorum. Şelaleyi gören arkadaşlarım hayran kalıyor. Yaz aylarında da çok güzel oluyor ama kışın şelalenin beyaza bürünmesi ile adeta kartpostallık görüntü oluşuyor. Ben herkesi buraya davet ediyorum. Erzincan'a gelsin tulum peyniri yesinler, Ergan Kayak Merkezi ile Girlevik Şelalesi'ni mutlaka görsünler."

"Şelalenin buz tutması olağanüstü bir güzellik oluşturdu"

Ziyaretçilerden Nurgül Gönder ise şelaleyi görmek için Erzurum'dan geldiklerini anlattı.

Şelalenin kışın farklı bir güzelliğe büründüğüne işaret eden Gönder, "Erzurum'da bulunmamız sebebiyle burada oluşan buz sarkıtları aslında bana çok yabancı gelmiyor. Ancak akan suyun yani bir şelalenin buz tutması olağanüstü bir güzellik oluşturdu. Ben herkese burayı mutlaka gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Aileleri ve sevdikleri ile birlikte çok keyifli ve güzel vakit geçirecekleri olağanüstü güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Vedat Buğra da Girlevik Şelalesi'ni görmek için ailesiyle Şırnak'tan geldiğini aktardı.

Şelalenin anlatıldığı kadar güzel olduğunu dile getiren Buğra, "Kış aylarında kesinlikle gelip gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden biri. Sevdiklerinizle fotoğraf çektirmek için çok güzel bir mekan." diye konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ