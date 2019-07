Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman? soruları en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Fatih Ürek'in renkli sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Gelinim Mutfakta 28 Haziran'da yayınlanan 330. bölümüyle sezon finali yaptı. Gelinim Mutfakta takipçileri yeni sezon için heyecanlı bekleyiş içerisine girdiler. Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelinim Mutfakta, yeni sezonuna eylül ayı itibariyle devam edecek. Gelinlerin yemek mücadelesi, kaynanaların gelinlerine en iyi puanı aldırabilmek için çabası, yeni sezonda da izleyenlerini ekrana kilitlemeye yetecek.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta yeni sezonunun Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. Gelinim Mutfakta yeni bölüm tarihi henüz netlik kazanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.