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23 Ağustos 2019 Cuma 14:49:11 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:51:38

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta 23 Ağustos puan tablosu

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? sorusunun yanıtı milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 23 Ağustos puan tablosu hakkında yapılan aramalar yoğunlaşıyor. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü itibari ile yeni sezona başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan ve gerilim dolu anlar yaşanıyor. Final heyecanının yaşandığı bugünde gelinler 5 bilezik için yarışacak. Kayınvalidelerden en yüksek puanları almak için kapışacak gelinler bugün Gazoz Tatlısı için tüm maharetlerini sergiledi. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 23 Ağustos puan tablosu haberimizde.

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? sorusunun yanıtı milyonlarca izleyici tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Gelinim Mutfakta 23 Ağustos puan tablosu hakkında yapılan aramalar artıyor. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü itibari ile yeni sezona başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinler bugün 5 bilezik için yarışacak. Kayınvalidelerden en yüksek puanları almak için kapışacak gelinler günün yemeğini yaparken tüm maharetlerini sergileyecek. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?  Gelinim Mutfakta 23 Ağustos puan tablosu haberimizde yer alacak.

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Gazoz Tatlısı yaptı. Hangi gelin hangi kayınvalideden kaç puan alacak? Gelinim Mutfakta gün birincisi, hafta birincisi kim olacak? sorularının yanıtı program bitiminde burada yer alacak.

GAZOZ TATLISI

Gelinim Mutfakta Gazoz Tatlısı tarifi şu şekilde;

MALZEMELER
1 adet yumurta
Yarım paket yaş maya
1 paket vanilya
Yarım su bardağı gazoz
2,5 su bardağı un
Yarım çay bardağı nişasta

İçi için;
Yarım su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için;
2,5 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI
Derin bir kabın içerisinde hamur malzemelerini homojen kıvama gelene kadar güzelce karıştırın.
 
Ardından hamuru iki eşit bezeye bölün ve her bir bezeyi biraz nişasta serperek açabildiğiniz kadar ince bir şekilde açın.

Açılan hamurun üzerine bolca sıvı yağ sürün ve sıkı sıkı bir rulo haline getirin. İki parmak genişliğinde kesin ve kestiğiniz ruloları bir ısıya dayanıklı cam tepsiye dik olarak yan yana yerleştirin.

Diğer bezeyi de aynı şekilde hazırladıktan sonra, ılık bir yere alın ve bu şekilde minimum 1 saat, ideali 2 saat mayalanması için beklemeye alın.

Mayalanan tatlıları 200 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.

Tatlı pişene kadar şerbetini hazırlayabilirsiniz. Şerbet ve tatlı sıcak olmalı.

Fırından aldığınız hamurların üstüne sıcak şerbeti dökün ve şerbeti tamamen çekip soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

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