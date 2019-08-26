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26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:24:18 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:44:45

Gelinim Mutfakta Gülcan neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Gülcan elendi mi?

Gelinim Mutfakta Gülcan neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Gülcan elendi mi? sorularının yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz Cuma günü hafta finali heyecanının yaşandığı Gelinim Mutfakta yarışmasına Gülcan ve Kayınvalidesi Besime Hanım veda etti. 19 Ağustos 2019 tarihinde yeni sezon bölümleri ile izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasından Gülcan ve kayınvalidesi ayrılmak istedi. Final anını göremeyen izleyiciler Gelinim Mutfakta yarışmasından Gülcan'ın ayrılık nedeni ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yaklaşık 7-8 aydır elenmeden 43 bileziği koluna takan Gülcan'ın Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrılma nedeni haberimizde yer alıyor.

Gelinim Mutfakta Gülcan neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Gülcan elendi mi? sorularının yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz Cuma günü hafta finali heyecanının yaşandığı Gelinim Mutfakta yarışmasına Gülcan ve Kayınvalidesi Besime Hanım veda etti. Final anını göremeyen izleyiciler Gelinim Mutfakta yarışmasından Gülcan'ın ayrılık nedeni ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yaklaşık 7-8 aydır elenmeden 43 bileziği koluna takan Gülcan'ın Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrılma nedeni sizlerle.

19 Ağustos 2019 tarihinde yeni sezon bölümleri ile izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan ve gerilim dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Final heyecanının yaşandığı Cuma günü gelinler 5 bilezik için yarıştı. Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Gazoz Tatlısı yaptı. En yüksek puanı alan gün birincisi olup yakasına çeyrek altını takarken, haftanın birincisi ise 5 bileziğin sahibi oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Hülya, günün en düşük puanını alan 2. gelini ise 9 puanla Gülcan oldu. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin 15 puanla Hatice oldu. Ezgi ise 10 puanda kaldı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜLCAN NEDEN AYRILDI?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Hülya ve Gülcan oldu. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda edecek isim 42 puanla Hülya oldu. Gülcan ise hafta boyunca 51 puan aldı. Ancak yarışmaya Gülcan ve Kayınvalidesi Besime Hanım veda etti.

SAĞLIK SORUNLARI VAR

Gülcan'ın kayınvalidesi Besime Hanımın annesinin sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya veda etmek istediler. Programın sunucusu Fatih Ürek bu taleplerini onayladı. Yarışmaya geçtiğimiz hafta Gülcan ve Besime Hanım veda etti. Yarışma haklarını elenen Hülya ve kayınvalidesine devrettiler. 

GELİNİM MUTFAKTA GÜLCAN GERİ GELECEK

Fatih Ürek, kendilerinin sağlık nedeni ile ayrıldıkları için ileride tekrar yarışmaya katılabileceklerini söyledi. Gülcan verdiği röportajda sağlık sorunlarının geçmesi halinde yarışmaya geri dönmek istediğini ifade etti.
 
GELİNİM MUTFAKTA'DA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta birincisi olup, 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 65 puanla Hatice oldu. Ezgi ise 56 puanla 2. sırada kaldı.

26 AĞUSTOS GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta yarışmasında gün birincisi Hülya oldu.

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