Gelinim Mutfakta 19 Ağustos gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta yeni sezonu bugün başladı. Saat 12:15'te seyircileri ile buluşan Gelinim Mutfakta programında Ezgi, Gülcan, Hatice, Hülya ve Zeynep çeyrek altın için kıyasıya yarıştı. Yarışmada zaman zaman tartışmalar da yaşandı. Programı kaçıranlar veya sonunu göremeyenler Gelinim Mutfakta 19 Ağustos gün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını ve Gelinim Mutfakta puan tablosu hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gelinim Mutfakta 19 Ağustos gün birincisi ve puan durumu haberimizde yer alıyor.

Gelinim Mutfakta gelinleri, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için bütün marifetlerini sergiledi. Gelinler en güzel "Damat Paçası"nı yapmak için yarıştı.

Bugün yayınlanan 331. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftlerinden en yüksek puanı alan gelin gün birincisi oldu. Gün birincisi olan gelin de çeyrek altının sahibi oldu.

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Hülya Bütün aldı. En düşük puanı alan isim ise Gülcan oldu. Ezgi aldığı puanla 3. sıraya yerleşti. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunun ilk bölümünde çeyrek altını kazanan isim Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Ezgi: 10

Gülcan: 9

Hatice: 14

Hülya: 12