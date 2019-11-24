Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 4069 Sokak'ta meydana gelen olayda, düğün sonrası yapılan konvoyun önünü kesen A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E. isimli şüpheliler, damat Tahsin A.’den bahşiş istediler. Araçtan inen Tahsin A.’ya bıçak sallayan şüphelilerden Ü.M.Ç., damadı darp edilip sol baldır kısmından yaraladı. A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E. adlı şahıslar, olaydan sonra kayıplara karıştılar. Hastaneye kaldırılan damat Tahsin A. ayakta tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E.'yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)