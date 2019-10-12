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12 Ekim 2019 Cumartesi 23:53:06 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 23:55:34

Gelin arabasını düğün salonuna çekiciyle götürdüler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dünyaevine giren bir çift, gelin arabası olarak süsledikleri otomobili çekicinin üstüne koyup, konvoy eşliğinde düğün salonuna gitti.

Alaplı ilçesinde esnaflık yapan Cihan Turan (40), hayatını birleştirdiği eşi Suna Turan'a (38) verdiği "Evliliğimizi bütün Ereğli'ye duyuracağım." sözünü yerine getirmek için modifiyesini kendisinin yaptığı 1974 model Murat 124 marka otomobili gelin arabası olarak hazırladı.

Gelini evinden aldıktan sonra gelin arabasını kayınçosuna ait çekicinin üzerine yükleyen Turan, konvoy eşliğinde yaklaşık 3 kilometre giderek düğünün yapılacağı salona geldi. Çekici üzerinden indirilen gelin arabasından inen çift daha sonra düğün salonuna girdi. 

Cihan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünün ses getirmesini istediğini belirterek, "Eşime evlenmeden önce 'Düğünümüzü Ereğli'ye duyuracağım.' diye söz vermiştim. O sözümü yerine getirdim. Kendim modifiye işiyle uğraşıyorum. Kayınçomun da çekicisi vardı. Aklımıza böyle bir fikir geldi." dedi.

Suna Turan da çok mutlu olduğu ifade ederek "Her şey çok harikaydı. Konvoy çok güzeldi." diye konuştu.

(AA)

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