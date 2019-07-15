Gelecekle imtihan

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) dün gerçekleştirildi. Toplamda 644 bin 557 adayın başvurduğu KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylar üzerleri arandıktan ve kimlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alındı. Saat 10.00'dan sonra gelenler sınav binalarına alınmadı.

130 DAKİKA 120 SORU

Adana'da da kimliğini kaybettiği için KPSS’ye kimlik fotokopisiyle girmek isteyen aday, sınava giremedi. Bunun üzerine aday öğleden sonraki oturuma katılmak için nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını sorup ayrıldı. Bazı adaylar da sınava dakikalar kala yanlış salona geldi. Görevlilerden salonun yerini öğrenen adaylar, koşarak sınava yetişmeye çalıştı. 130 dakika süren ilk oturumda adaylara 120 soru yöneltildi.

SONUÇLAR 29 AĞUSTOS’TA

Öğleden sonra 14.45'te ise Eğitim Bilimleri oturumu gerçekleştirildi. Saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına girişine izin verilmedi. Toplamda 376 bin 709 adayın başvurduğu sınavda, adaylara 100 dakika süre verildi, 80 soru yöneltildi. ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, bildirimden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.

ALAN SINAVI 20-21 TEMMUZ'DA

Kimlik fotokopisiyle sınava giremeyen aday öğleden sonraki oturuma girebilmek için nöbetçi nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu.