Geçmişi Olmayan Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? Geçmişi Olmayan Adam izle

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GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM KONUSU NEDİR?

Bir İtalyan balıkçı teknesi, ölmek üzere bir adamı bularak kurtarır. Genç adam iyileştiğinde, ciddi bir hafıza kaybı geçirdiği anlaşılır. Kim olduğunu ve o hale nasıl düştüğünü hatırlamamaktadır. Kim olduğunu araştırırken, bazı özel yetenekleri olduğunu far keder. Yakın dövüş ve yabancı dillere inanılmaz yatkınlığı vardır. Marie adlı güzel kadının da yardımıyla kendisini öldürmeye çalışan suikastçilerden kaçarak kimliğini bulmaya çalışır...

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Geçmişi Olmayan Adam filminin oyuncuları arasında Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen ve Brian Cox yer alıyor.