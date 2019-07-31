  • Bist 100
    102082
  • Dolar
    5,5871
  • Euro
    6,1866
  • Altın
    254,0900
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hollanda'da Burkalı kadınlara 'sivil müdahale' endişesi Hollanda'da Burkalı kadınlara 'sivil müdahale' endişesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin turlayanları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin turlayanları
Rusya, uzaydaki astronotlara 2 buçuk tonluk kargo gönderdi Rusya, uzaydaki astronotlara 2 buçuk tonluk kargo gönderdi
Abdullah Avcı: Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak Abdullah Avcı: Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
ABD'de sahipsiz kedi besleyen yaşlı kadına hapis şoku ABD'de sahipsiz kedi besleyen yaşlı kadına hapis şoku
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölenlerin sayısı 1709'a çıktı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölenlerin sayısı 1709'a çıktı
Sarıyer'de otomobil oyun parkına girdi: 1 ölü, 1 yaralı Sarıyer'de otomobil oyun parkına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Hakkarili gaziler ve şehit aileleri 'Bedirhan' bebeği unutmadı Hakkarili gaziler ve şehit aileleri 'Bedirhan' bebeği unutmadı
Geçirdiği kaza sonrası kullandığı çam kozalağı reçelinin üretimine başladı Geçirdiği kaza sonrası kullandığı çam kozalağı reçelinin üretimine başladı
Schalke yola taş koydu Schalke yola taş koydu
Ersun Yanal: Alternatifli derin bir kadromuz yok Ersun Yanal: Alternatifli derin bir kadromuz yok
Lille'in Yusuf Yazıcı için yaptığı 16 milyon Euro + Edgar Le teklifi Trabzonspor tarafından reddedildi Lille'in Yusuf Yazıcı için yaptığı 16 milyon Euro + Edgar Le teklifi Trabzonspor tarafından reddedildi
Emre tamam sıra Falcao ile Nainggolan'da Emre tamam sıra Falcao ile Nainggolan'da
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
Fethiye Körfezi'nin rengi değişmişti... Nedeni belli oldu Fethiye Körfezi'nin rengi değişmişti... Nedeni belli oldu
Meşrubat yüklü kamyonet eve çarptı! Sürücü araçta sıkıştı Meşrubat yüklü kamyonet eve çarptı! Sürücü araçta sıkıştı
Dolar kuru FED faiz indirimi sonrası kaç TL oldu? Dolar kuru FED faiz indirimi sonrası kaç TL oldu?
Altay Bayındır: Yediğim golleri izleyip, ders alacağım Altay Bayındır: Yediğim golleri izleyip, ders alacağım
ABD Kongre'sinin 4 kadın vekili silah reklamında hedef oldu ABD Kongre'sinin 4 kadın vekili silah reklamında hedef oldu
Ersun Yanal'dan transfer açıklaması Ersun Yanal'dan transfer açıklaması
Son dakika... 11 yıl sonra bir ilk Fed faizi indirdi! Son dakika... 11 yıl sonra bir ilk Fed faizi indirdi!
Trabzonspor, Ivanildo Fernandes'i transfer etmeye hazırlanıyor Trabzonspor, Ivanildo Fernandes'i transfer etmeye hazırlanıyor
Kocaeli Başiskele'de cinsel taciz şüphelisi tutuklandı Kocaeli Başiskele'de cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:31:00 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:31:46

Geçirdiği kaza sonrası kullandığı çam kozalağı reçelinin üretimine başladı

Afyonkarahisar'da üniversitede okuduğu 2013'te trafik kazası geçiren ve uzun süre tedavi gören bankacı Sibel Şerbetçi (28), bağışıklık sistemini güçlendirmesi için denediği ve fayda gördüğü çam kozalağı reçelinin üretimine başladı. Şerbetçi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde ürettiği çam kozalağı reçelinin yurt genelinde satışını yapıyor.

Erbaa'daki bankada 5 yıldır gişe görevlisi olarak çalışan Sibel Şerbetçi, 2013 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde uluslararası ticaret ve finansman eğitimi aldığı dönemde trafik kazası geçirdi. Hasta bırakıldıktan sonra dönülen ambulansın üniversite kampüsü önünde kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan Şerbetçi, sağlık görevlilerince aynı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede birkaç defa kalbi duran Şerbetçi, doktorların müdahalesiyle hayata tutundu. Kazanın ardından 8 aylık tedavi sürecine giren Şerbetçi, yatakta ve evde geçirdiği süreçte bağışıklık sistemini güçlendirmek için sosyal medyada gördüğü çam kozalağı reçelini denemeye karar verdi. 'Kozalak balı' adıyla da bilinen reçelin kendisine iyi geldiğini düşünen Sibel Şerbetçi, astım bronşit hastası annesinin de deneyip, faydasını gördüğü reçeli üretmeye karar verdi. Şerbetçi, yaptığı araştırmalardan sonra üretime başladı. Ürünleri sosyal medya hesabından paylaşıp, siparişler alan Şerbetçi, çam kozalağı reçelini talep üzerine tüm illere göndermeye başladı.

'AİLEME ÖLÜM HABERİM ULAŞTI'

Kaza sonrası zor günler geçirdiğini anlatan Sibel Şerbetçi, ''Birkaç defa kalbim durdu. Bu esnada aileme ölüm haberim ulaşmış; fakat gerçekten yaşayacağımız varmış hayatta. Tekrardan hayatta ve buradayım. Kaza sonrası uzun süre yatakta kaldım. Bu esnada bir sürü hastalık geçirdim. Belli operasyonlar, ameliyatlar. Bağışıklık sistemim çok zayıflamıştı. Çok fazla öksürüğüm vardı. Bunların ardından bu kozalak balını sosyal medya üzerinden birkaç defa duymuştum. Kendim de denemek istedim'' dedi

'TALEP ARTIYOR'

Kendisine ve annesine çam kozalağı reçelinin iyi geldiğini bunun üzerine yapıp, satmaya başladığını belirten Şerbetçi, ''Annemde astım bronşit vardı. Ailemizde çok fazla öksürük vardı. Reçel bunları çok kısa bir sürede tedavi etmeye başladı. Ben çok hasta olurdum. Yaklaşık 3 yıldır grip bile olmadım. Sosyal medya üzerinden birkaç satış yapmaya başladım. Bunun ardından daha çok talep oldu. Türkiye üzerinden hatta yurt dışından talep oldu; fakat yurt dışına gönderemiyorum. Daha o kadar açılamadım; ama Türkiye'nin bütün illerine ve ilçelerine gönderi yaptım. Bu yıl talep daha çok arttı. Yaklaşık 7- 8 kazan koyduk. Yaz süreci boyunca reçel yapmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Kozalak reçelinin temmuz ayı içinde yapılması gerektiğini anlatan Sibel Şerbetçi, "Aslında kozalak her yerde oluyor, mevsim gereği; ama bu reçel için çok yüksek yerlerde, yaylalarda küçük bebek kozalaklardan olması gerekiyor. Onların özleri daha faydalıdır. Haziran, eylül, ekim aylarında da yapılabilir; fakat en özlü olduğu dönem temmuz dönemdedir. Yani temmuz ayının içinde kozalağın en özlü olduğu dönem. Yaz süreci bittikçe özlerini de kaybetmeye başlar. Ben kozalağı temmuz ayı süresince yapıyorum. 650 gramlık şişeler halinde paketliyoruz. 50 lira bunun ücreti'' dedi.

(DHA)

ABD Kongre'sinin 4 kadın vekili silah reklamında hedef oldu
Fed faizi indirdi!
Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim Merkezinde anlatılacak
Avukat Serdar Öztürk anlattı: FETÖ ve Adnan Oktar örgütü bana ortak kumpas kurdu
4 Chinook helikopteri daha Türkiye'ye teslim edildi
Belçika'da yumurta skandalı
FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi
'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor
Başkan Erdoğan'dan kesin talimat: Destek verilecek!
Şakaysa hiç komik değil... İmamoğlu: Bana tatil yakışıyor!
İşte MİT'in yeni karargahı!
Şikayet üzerine tebdili kıyafet denetim yapan rektör hastaneyi kapattı!
Dünya onu konuşuyordu... Prenses ilk kez görüntülendi
Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!
Kemal Arıkan'ı şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'a Türkiye'den sıkı takip
Emeklinin kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme ne zaman?
Hamı 200 işlenmişi 40 bin dolar! Türkiye'den dev adım!
Başakşehir'de dehşet anları! Ablası kardeşini ölümden böyle kurtardı
Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ