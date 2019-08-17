Gece yarısı can pazarı! Haberler peş peşe geldi

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Şaban Kurt (79) yönetimindeki 34 CBJ 88 plakalı otomobil, Salih Tepeyurt (44) idaresindeki 34 FJ 8272 plakalı otomobil ile ilçe girişinde bulunan kavşakta çarpıştı.

Kazada, Şaban Kurt olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta bulunan sürücüyle Canan (41), Hakan (20) ve Mina Rana Tepeyurt (15) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MANİSA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 23 YARALI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan İzmir'e işçi götüren Mehmet Can Pınarlık idaresindeki 35 KY 186 plakalı otobüs ile Ahmet Akhan idaresindeki 45 KY 052 plakalı servis minibüsü ve Mehmet Özer'in kullandığı 45 J 4624 plakalı servis midibüsü Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada servis araçlarındaki 23 kişi yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

ANKARA' DA ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARARLI VAR

ANKARA'da, yolcu otobüsü dahil 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Konya kara yolu Karahamzalı mevkisinde meydana geldi. Ferhat B. yönetimindeki 33 YH 900 plakalı yolcu otobüsü, Mustafa Y. yönetimindeki 06 DNU 23 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, Sinan E. yönetimindeki minibüse arkadan çarparak durdu. Zincirleme kazada, otomobilde bulunan Zehra Y. ve çocukları Eyüp, Halime ve Medine Y. ile otobüsteki ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

3 AĞIR YARALI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine ve diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Eyüp, Halime ve Medine Y’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

İZNİK’DE KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

BURSA’nın İznik ilçesinde şarampole devrilen patates yüklü kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. İznik-Yenişehir karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 NC 333 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrilip, sürüklenerek ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ KAZAYA NEDEN OLDU

Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle yaşanan 2 araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle Bekir Güldür idaresindeki 05 KL 870 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Turan Ataman'ın kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA-DHA-İHA)