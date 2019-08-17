  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Norveç'te cami saldırganı Philip Manshaus suçunu kabul etti Norveç'te cami saldırganı Philip Manshaus suçunu kabul etti
Monaco’ya veda maçı Monaco’ya veda maçı
Sturridge artık Trabzonlu Sturridge artık Trabzonlu
Riza Durmusi’de anlaşma yakın Riza Durmusi’de anlaşma yakın
Sancılı start! Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11’ler Sancılı start! Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11’ler
Bülent Arınç, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için 'yaptıkları yanlış' açıklamasında bulundu Bülent Arınç, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için 'yaptıkları yanlış' açıklamasında bulundu
Irak sınırına özel harekat takviyesi Irak sınırına özel harekat takviyesi
Jeffrey'den PKK/PYD itirafı Jeffrey'den PKK/PYD itirafı
Acısı hâlâ taze Acısı hâlâ taze
Gurbetçi kuyruğu Gurbetçi kuyruğu
Ümit Davala: Bu nemde, bu sıcakta kolay iş değil Ümit Davala: Bu nemde, bu sıcakta kolay iş değil
Evleri yanan çifte yardım eli Evleri yanan çifte yardım eli
Gece yarısı can pazarı! Haberler peş peşe geldi Gece yarısı can pazarı! Haberler peş peşe geldi
Caniye ödül gibi ceza Caniye ödül gibi ceza
Liseli öğrencilerden gururlandıran başarı Liseli öğrencilerden gururlandıran başarı
Libya'daki UMH'den uluslararası topluma tepki Libya'daki UMH'den uluslararası topluma tepki
Alman genç İslam'ı seçti ve adını değiştirdi Alman genç İslam'ı seçti ve adını değiştirdi
En ucuz yurt 4 bin lira En ucuz yurt 4 bin lira
Emekliye faizsiz destek Emekliye faizsiz destek
Memura %3.5+3 zam teklifi Memura %3.5+3 zam teklifi
Yerli tohum üretiminde rekor artış Yerli tohum üretiminde rekor artış
Hem zamandan hem yakıttan tasarruf Hem zamandan hem yakıttan tasarruf
Türkiye'ye süper reklam Türkiye'ye süper reklam
Sim kart dehşeti Sim kart dehşeti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00:40 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:03:08

Gece yarısı can pazarı! Haberler peş peşe geldi

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Öte yandan Ankara, Manisa, Kırıkkale ve İznik'ten de kötü haberler peş peşe geldi...

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Şaban Kurt (79) yönetimindeki 34 CBJ 88 plakalı otomobil, Salih Tepeyurt (44) idaresindeki 34 FJ 8272 plakalı otomobil ile ilçe girişinde bulunan kavşakta çarpıştı.

Kazada, Şaban Kurt olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta bulunan sürücüyle Canan (41), Hakan (20) ve Mina Rana Tepeyurt (15) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MANİSA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 23 YARALI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan İzmir'e işçi götüren Mehmet Can Pınarlık idaresindeki 35 KY 186 plakalı otobüs ile Ahmet Akhan idaresindeki 45 KY 052 plakalı servis minibüsü ve Mehmet Özer'in kullandığı 45 J 4624 plakalı servis midibüsü Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada servis araçlarındaki 23 kişi yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

ANKARA' DA ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA YARARLI VAR

ANKARA'da, yolcu otobüsü dahil 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Konya kara yolu Karahamzalı mevkisinde meydana geldi. Ferhat B. yönetimindeki 33 YH 900 plakalı yolcu otobüsü, Mustafa Y. yönetimindeki 06 DNU 23 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, Sinan E. yönetimindeki minibüse arkadan çarparak durdu. Zincirleme kazada, otomobilde bulunan Zehra Y. ve çocukları Eyüp, Halime ve Medine Y. ile otobüsteki ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

3 AĞIR YARALI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine ve diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Eyüp, Halime ve Medine Y’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

İZNİK’DE KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

BURSA’nın İznik ilçesinde şarampole devrilen patates yüklü kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. İznik-Yenişehir karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 NC 333 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrilip, sürüklenerek ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ KAZAYA NEDEN OLDU

Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle yaşanan 2 araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle Bekir Güldür idaresindeki 05 KL 870 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Turan Ataman'ın kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA-DHA-İHA)

Bülent Arınç’tan yeni parti açıklaması: Yaptıkları yanlış
Libya'daki UMH'den uluslararası topluma tepki
Adriana Lima ABD vatandaşı oldu! Sevincini Türk sevgilisiyle paylaştı
Rusya Devlet Başkanı Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu ödüllendirdi
Trump, ateşli silahlarla katliamların işlendiği ABD'de silah lobisini destekledi
Pakistan Başbakanı ABD Başkanı ile telefonda 'Keşmir'i görüştü
Konya'da 44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp gömmüş
Aydın'da Merve Kotan’ı öldüren cani, 1 hafta önce de darp etmiş
Meclis harekete geçti! Hapis cezası getirildi...
İnsansı Rus uzay robotu Skybot F-850 kumandan koltuğunda
İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak
Saldırıya uğrayan gazinin maruz kaldığı yeni skandal
Açılış maçında her şey var!
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hükümetin memura zam teklifini açıkladı
Galatasaray Nzonzi'yi resmen kiraladı
Elon Musk: Oraya nükleer bomba atalım!
Hesap fazla gelince çıldırdı... Molotof kokteyli ile ortalığı geri dönünce ortalık karıştı!
Mega yat "Flying Fox"a 200 bin litre yakıt ikmali
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ