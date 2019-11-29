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29 Kasım 2019 Cuma 13:13:17 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 13:16:11

Gebe köpeği çuvalın içine koyup yol kenarına atmışlar

Baş kısmı hariç çuvalın içine konularak kara yolunun kenarına bırakılan gebe köpeği, babası ile seyahat eden 7 yaşındaki çocuğun dikkati kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çuval içine konularak yol kenarına bırakılan gebe köpeği, bölgeden aracıyla geçen sürücü ve oğlu kurtardı.

7 yaşındaki Arif Çolakça, Kadirli-Sumbas kara yolunda babası Memduh Çolakça'nın kullandığı arabayla seyahat ederken yol kenarında bir çuvalın içinde köpek olduğunu fark etti. Oğlunun uyarması üzerine aracını yol kenarına çeken baba Çolakça, hayvanın yanına gitti. Baba Çolakça ve oğlu, baş kısmı hariç çuvalın içinde konan köpeği kurtardı. Köpek, haber verilen Kadirli Belediyesi ekiplerince barınağa götürüldü.

Memduh Çolakça, AA muhabirine, oğlunun dikkati sayesinde köpeğe yardım ettiğini belirterek "Çuvalın ipini gevşeterek hayvanı çıkarttım. İnsanlık görevimizi yaptık. Hayvanlara bunların yapılmaması gerek. Yazıktır, günahtır." diye konuştu.

Hayvan barınağı sorumlusu Veteriner Hekim Murat Tıraş ise haber verilmesi üzerine aldıkları gebe köpeğin tedavisi, bakımı ve beslenmesini yapacaklarını kaydetti.

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