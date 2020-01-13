Gaziosmanpaşa'da bir şahıs 'Polisle gel, beni suçüstü yakalayın' diyerek kadını sokak ortasında sopayla dövdü!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kadına şiddet haberi daha! Dehşet anlar saniye saniye kameralara yansırken elindeki sopayla kadını öldüresiye döven şahsın 'Polisle gel, beni suçüstü yakalayın' diye bağırması da dikkatlerden kaçmadı.
Gaziosmanpaşa’da bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan talihsiz kadını yerlerde sürükleyen adam, Polisle gel, beni suçüstü yakalayın diye bağırdı. Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü.
Feci şekilde darp edilen talihsiz kadın aldığı sopa darbeleriyle yere düştü. Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs, kadını yerlerde sürükledi. Darp edilen kadının “Şimdi karakola gidiyorum” demesi üzerine çılgına dönen şahıs “Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme” diye bağırdı.
Dehşet anları kameralara yansıdı
Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İzleyenlerin içini acıtan görüntülerde bir kadının eli sopalı bir şahıs tarafından darp edildiği görülüyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kasımpaşalı Celal Hoca olarak tanınan Mersiyehan Celal Yılmaz: Mersiyehanlığın duayenliği tavrıdır
- Verdiği ilikle kardeşinin 'kahramanı' oldu
- Besici ressam sergi açmak istiyor
- Gaziosmanpaşa'da bir şahıs 'Polisle gel, beni suçüstü yakalayın' diyerek kadını sokak ortasında sopayla dövdü!
- Adana'da operasyon! 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi