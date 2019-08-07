Gaziantep'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Gaziantep'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü, Ömer Faruk Aydoğru idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Çanakkale Valisi: Kaz Dağları Milli Parkı ile hiçbir ilgisi yoktur
- Parasını alamayınca çalıştığı restoranı benzin döküp yaktı
- Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza
- İngiliz mahkemesi, Türk işletmeciyi haklı buldu, 30 bin sterlin ödenmesine hükmetti
- Tarladan nohut aldı, parasını pet şişe içinde bıraktı