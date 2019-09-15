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15 Eylül 2019 Pazar 16:54:05 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 16:57:02

Gaziantep'teki bir düğünde halay sırasında kavga çıktı, damatla gelin salonu terk etti

Gaziantep'teki düğünde halay çekildiği sırada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 3 kişi darbedilerek yaralanırken, gelin ve damat salonu terk etti.

Gaziantep'nin Şehitkamil ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda halay çekildiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.  Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi darbedilerek yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelin ve damadın kavga sonrası terk ettiği düğün, bir süre sonra son buldu.

Polis ekipleri düğün salonu ve mahallede güvenlik önlemi aldı.

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