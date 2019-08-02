Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sait Şimşek ile avukatı katıldı.

Sanık savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, uyuşturucuyu kullandığını ancak ticaretini yapmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın üzerinde ve evinde yapılan aramada bir miktar eroin, uyuşturucu satıcılığında kullanılan malzeme ve hassas terazi ele geçirildiğini belirterek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ele geçirilen uyuşturucunun "eroin" olması nedeniyle artırım uygulayıp, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AA