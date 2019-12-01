Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan 'koca' tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımda devam eden soruşturmada şüpheli E.Ç hakkında adli kontrol kararı verilmiş bu karar sonrasında genişletilen soruşturmada suça yönelik yeni deliller elde edilmiş olup yeni deliller kapsamında yeniden gözaltına alınan şüpheli bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

OLAY

Gaziantep’te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası tarafından tekme tokat darp edildi.

Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken, yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı.

Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti. Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklamada, olay sonrası İstanbul'a giden koca gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli E.Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ç, adliyeye girişi sırasında gazetecilerin soruları üzerine çok pişman olduğunu ve özür dilediğini söyledi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKRAR GÖZALTINDA

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, suça yönelik yeni deliller elde edildiği belirtilirken şüphelinin tutuklandığı bildirildi.