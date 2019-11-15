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15 Kasım 2019 Cuma 10:33:08 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 10:34:27

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi aranıyor

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kaldığı öğrenilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kaldığı öğrenilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün öğleden sonra merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında iskelenin çökmesi sonucu Küçükcan'ı bulmak için başlatılan çalışmalar gece boyu devam etti. Ekipler aralıksız şekilde arama çalışmaları yürüttü.

Olay yerinde çalışmalarla ilgili bilgi alan Gaziantep Valisi Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, cami inşaatı sırasında çeşitli teknik personelden destekler alındığını, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın da ölçü almak için içeride çalıştığı yönünde bilgiler bulunduğunu söyledi.

Bu sırada iskelenin çöktüğünü ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"İskelenin çökmesine rağmen, 8-10 metre yüksekliğinde tahtalar var. İlk andan itibaren AFAD, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve diğer belediyelerin görevlileri kurtarma için elinden geleni yapıyor. Enkaz kaldırmayla kişiyi kurtarma arasında çok büyük fark var. Canlı kurtarmak, zarar vermemek için daha hassas davranmak gerekiyor. Yapılması gereken her şey yapılıyor. Çok üzücü bir olay. İnşallah isteğimiz, duamız bir an önce sapasağlam olarak ailesine kavuşması. Dört koldan çalışılıyor, yapılması gereken her şey yapılıyor. Arama kurtarma köpekleri var, termal kameralar var. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda da çalışılıyor."

Bu arada, Küçükcan'ın ailesi de arama çalışmalarından iyi bir haber alma umuduyla bölgede bekleyişini sürdürüyor.

250 kişi arıyor

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde uzun süre önce yapımı başlatılan ve 7 yıldır herhangi bir faaliyet gerçekleşmeyen cami inşaatının içerisindeki ahşap iskelede göçük meydana geldiği belirtildi.

Dün saat 15.42'de meydana gelen olay sırasında inşaata inceleme amacıyla giren özel bir firma çalışanı inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın göçen iskelelerin altında kaldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, olay esnasında cami yakınında bulunan 2 kişinin de çıkan seslerin ardından panikle kaçmaya çalışırken düşerek hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, AFAD, ilk yardım, belediye, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Olay yerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren 250 kişilik ekip inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ın bulunduğu tahmin edilen yerdeki ahşap iskeleleri keserek şahsa ulaşma çalışmalarını sürdürürken göçüğün büyük olması nedeniyle Korkut Küçükcan’a henüz ulaşılamamıştır." ifadesi kullanıldı.

(AA)

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