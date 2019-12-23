Gaziantep'te 2 çocuğunu alevlerin arasından kurtaran anne 5 aylık bebeğini kurtaramadı
Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2 çocuğunu alevlerin arasından kurtaran anne, yoğun duman nedeniyle 5 aylık bebeğini kurtaramadı.
Nizip ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kadının 3 çocuğu ile birlikte kaldığı evin oturma odasından dumanlar yükseldi. K.A. isimli anne, 2 çocuğunu alarak dışarıya çıkarmayı başardı.
Münzir Movas isimli 5 aylık bebeği dumanların arasında kalan kalan anne, yoğun duman nedeniyle tekrar eve giremedi.
Komşularından yardım isteyen anne, tüm çabalarına rağmen bebeğine ulaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Bebek, cenaze aracıyla Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bebeğin ölüm haberini alarak hastane morguna gelen baba Ahmet Movas ise büyük acı yaşadı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının sebebi araştırılıyor
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Beşiktaş Denizlik lisesinin iskelesinde balık ağına sarılı ceset bulundu
- Gerçek ailesini arayan Dilek'e bir haftada 4 baba adayı
- Tuvalete gizli kamera yerleştiren doktor, emeklilik için dilekçe verdi
- Üst geçidi kullanmamanın feci sonu: Hayatını kaybetti
- Bursa'da düğünden bir gün önce döverek nişanlısını öldüren sanığa ömür boyu hapis cezası