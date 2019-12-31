  • Bist 100
    114653
  • Dolar
    5,9509
  • Euro
    6,6741
  • Altın
    291,3130
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı
Protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi Protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi
11 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 11 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
PKK elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı PKK elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı
Federasyon Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı Federasyon Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı
Julian Assange: Burada yavaş yavaş ölüyorum Julian Assange: Burada yavaş yavaş ölüyorum
Galatasaray'dan Dursun Özbek'e 7,5 milyon Euro'luk ödeme Galatasaray'dan Dursun Özbek'e 7,5 milyon Euro'luk ödeme
TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda
Engelli ve madde bağımlısı gençlerin "ilacı" tiyatro oldu Engelli ve madde bağımlısı gençlerin "ilacı" tiyatro oldu
Artvinli kadınlar ehram dokumacılığıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor Artvinli kadınlar ehram dokumacılığıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor
Van'da bebeklerin jakuzi keyfi Van'da bebeklerin jakuzi keyfi
'Ünal Karaman'dan memnun değiliz! Başkası olsaydı...' 'Ünal Karaman'dan memnun değiliz! Başkası olsaydı...'
Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi
Anadolu medeniyetlerini doyuran zeytin ağacı koruma altına alındı Anadolu medeniyetlerini doyuran zeytin ağacı koruma altına alındı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın düzenleniyor ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın düzenleniyor
Türkiye ve KKTC, 2019'da Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirdi Türkiye ve KKTC, 2019'da Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirdi
Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek! Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek!
İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler
Ortaköy'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti Ortaköy'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti
Su-57 avcı uçağı yeni silahlarla donatılacak Su-57 avcı uçağı yeni silahlarla donatılacak
Gaziantep Valilliği, Suriye sınır hattındaki 48 alanda 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu Gaziantep Valilliği, Suriye sınır hattındaki 48 alanda 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın teklifine jet yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın teklifine jet yanıt
Fatih Terim Mourinho'dan Wanyama'yı istedi Fatih Terim Mourinho'dan Wanyama'yı istedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Aralık 2019 Salı 12:20:12 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 12:21:33

Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi

Gaziatep'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Bey Mahallesi, taş konaklarıya ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Gastronomi alanındaki zenginliğiyle son yıllarda gözde turizm kentleri arasında yerini alan Gaziantep'te, en eski yerleşim yerlerinden biri olan Bey Mahallesi, kente gelenleri dar sokaklarıyla farklı bir yolculuğa çıkarıyor.

Kentin tarihine tanıklık eden sivil mimari örneklerinin bulunduğu mahalle, uzun yıllar bakımsız ve atıl bir halde kaldı. Adeta kaderine terk edilen Bey Mahallesi, 2007 yılında Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) öncülüğünde başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi ile yeniden hayat buldu.

Geniş kapsamlı restorasyonla turizme kazandırılan, çok sayıda televizyon dizisine de doğal plato görevi gören mahalle, tarihi taş konaklarıya ziyaretçilere farklı bir gezi imkanı sunuyor.

Mahallede bulunan "Atatürk Evi", "Oyun ve Oyuncak Müzesi", "Hasan Süzer Etnografya Müzesi" ve "Ali İhsan Göğüs Müzesi" de ziyaretçilere hizmet veriyor.

Müzelerin yanı sıra mahalledeki çok sayıda tematik restoran, kafe ve butik oteller de yerli ile yabancı turistleri ağırlıyor.

"Mahalleye sahip çıkmamız lazım"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı Soner Bacaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bey Mahallesi'nin Gaziantep için önemli tarihi miraslardan biri olduğunu söyledi.

Mahallenin kentin mimarisine örnek gösterildiğini aktaran Bacaksız, yerel idarenin yaptığı çalışmayla bölgenin turizme açılmasının Gaziantep ve ülke adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Bey Mahallesi'ne yapılan yatırımlara her kesimin sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Bacaksız, şöyle devam etti:

"Bu bölge yapılan restorasyonlarla çok güzel bir hale getirildi. Ama orada yaşayanlar ve faaliyet gösteren iş yerleri olarak da buna sahip çıkmamız lazım. Her şeyi mülki idarenin yapmasını beklememiz biraz hata olur. Biz de o mahallemize sahip çıkıp daha fazla misafirin gelmesini sağlamalı ve mahalleyi daha iyi şekilde tanıtmalıyız."

Bey Mahallesi'ndeki evlerin mimarisinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Bacaksız, "Gaziantep'e gelen misafirlerimize Bey Mahallesi'ni gezdirerek kentin mimari yapısını ve taş işçiliğinin ne kadar ileri olduğunu anlatıyoruz. Tur programlarında buraları anlatıp turizme katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Bacaksız, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özellikle Uzak Doğu'dan harcama potansiyeli yüksek yabancı turistlerin daha fazla gelmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"Çok güzel turistik bir yer haline geldi"

Bey Mahallesi Muhtarı İbrahim Halil Cengiz, mahallenin tarihinin çok eskiye dayandığını belirterek, buranın 1970'li yıllarda çoğunlukla varlıklı insanların yaşadığı, toplu yaşam kültürüne sahip bir bölge olduğuna değindi.

Restorasyon çalışmalarının mahallenin yok olup gitmesini önlediğini anlatan Cengiz, "Biz 50 yıldır burada yaşıyoruz. Eskiden buralar tertipli düzenli değildi. Restorasyon yapıldıktan sonra mahalle gelin damat fotoğraflarının da çekildiği çok güzel turistik bir yer haline geldi." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden 66 yaşındaki Süleyman Çelik de çocukluğunun geçtiği bölgede geçmişte Yahudi ve Ermenilerin de yaşadığını, ilk okuldaki sınıf arkadaşları arasında farklı etnik yapıdan kişiler olduğunu dile getirdi.

Çelik, "Buraya yerli ve yabancı çok turist geliyor. Sokaklar kalabalık olduğu için yürürken bile zorluk çekilebiliyor. Bu bölgeye gelip 'Eski Antep evlerinin olduğu Bey Mahallesi nerede?' diye soranlar oluyor, biz de gösteriyoruz." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ