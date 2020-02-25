Gaziantep’te pompalı tüfekle vahşet: 1 ölü

Yunus Emre Berk, sokakta yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Berk, pompalı tüfekle kalbinden vurularak öldürüldü.

HAYATA VEDA ETTİ

Şüpheli kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yunus Emre Berk'in hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yunus Emre Berk'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.