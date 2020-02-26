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26 Şubat 2020 Çarşamba 11:19:42 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:43:21

Gaziantep’te eşi tarafından vurulan ve gözünü kaybeden genç kadın: Benim hayatım bitti onun da hayatı bitsin

Gaziantep’te ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan genç kadın sağ gözünü kaybederken sol gözünde de görme kaybı oldu

Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Dilek Y., eşi Behzat Y. ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılının Kasım ayında ailesinin evine döndü. 10 aylık eşi Dilek Y. ile konuşma bahanesiyle Dilek Y.'nin annesi Tülay ve babası Veli D.'nin evine gelen Behzat Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle evin içerisinde ateş etmeye başladı. Behzat Y.'nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar Dilek Y.'ye isabet etti. Kafasına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılan Dilek Y., olayın ardından 21 gün yoğun bakımda tedavi gördü.

SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ, SOL GÖZÜNDE GÖRME KAYBI OLDU

Ayrılmak istediği eşinin şiddetine maruz kalan genç kadın, gözlerine isabet eden saçmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetti, sol gözünde de görme kaybı oldu. Sağ gözüne protez göz takılan Dilek'in sol gözü de yüzde 5 oranında görüyor. Saçmalar nedeniyle dişlerinin çoğu kırılan Dilek Y.'nin yüzünde saçma izleri hala duruyor. Eşinin gözlerinin katili olduğunu söyleyen Dilek Y., yetkililerden yardım bekliyor.

MADDE KULLANIYORDU, BENİ DE TEŞVİK EDİYORDU

Olay gününü anlatan Dilek Y., eşinin madde kullandığını ve kendisini de teşvik ettiğini öne sürerek, “10 aylık bir evlilik yaşadım. Eşim madde bağımlısıydı. Ayrılmak istedim ve ailemi arayıp beni almalarını istedim. Madde kullanıyordu beni de teşvik ediyordu. Ailem beni evden gelip aldı ve ailemin evine gittim. Bir süre sonra iyi niyetle ailemin evine konuşmak için geldi. Sigara içme bahanesiyle dışarıya çıktı o sırada pompalı tüfek getirmiş. Gelirken her şeyi planlayarak gelmiş. Geldi ve bana doğru ‘ya benimsin ya kara toprağın' diyerek silahı sıktı. Odanın içerisinde 5 kişiydik. Odanın içerisine pompalı tüfekle hunharca ateş etti. Kafama doğru sıktı ve saçmaların çoğu sağ tarafıma doğru geldi. Sağ gözümü komple kaybettim. Şuanda sağ gözüm protez ve görme yetisi yok durumda. Sol gözümde yüzde 90 görmüyor. Görme oranı sadece yüzde 5 durumunda. O şahıs bana hayatımı karattı, zindan etti, beni bitirdi. Allah'ım kendisini yattığı yerden çıkarmasın, gün yüzü göstermesin. Kadına şiddet son bulsun diyoruz ama maalesef son bulmuyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Kimse kimsenin canını almaya hakkı yok” dedi.

BENİM ÇOK İYİ BİR DOKTORA İHTİAYACIM VAR

Bir gözünü kaybeden, bir gözünde de görme kaybı olan şiddet mağduru kadın, gözlerine kavuşmayı hayal ediyor. İyi bir doktora ihtiyacı olduğunu kaydeden Dilek Y., “‘Ben bunu yaparım' diyen doktora ihtiyacım var. Benim gözümün sorunu retinada. Ön kornea ve mercekte değil. Öyle bir doktorun çıkması lazım, beni sağlığıma kavuşturacak bir doktora ihtiyacım var. Bu yüzden devlet büyüklerimden, ağabeylerden, ablalardan, bilgisi olan kişilerden yardım istiyorum. Allah rızası için bu konuda ben şifama kavuşmak istiyorum. Maddi ve manevi yardım istiyorum” diye konuştu.

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZASINI ÇEKSİN

Gaziantep Adliye Sarayı'nda olayın ardından başlatılan davanın sürdüğünü dile getiren Dilek Y., yakın bir zamanda duruşmanın görüleceğini belirterek, Behzat Y.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Behzat Y.'nin kendisini öldürmeye kalkıştığını aktaran Dilek Y., “Ben o şahıstan sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır şekilde cezasını çeksin. Ben ağırlaştırılmış müebbet verilmesini istiyorum. Hiçbir şekilde oradan çıkmasını istemiyorum. Oradan çıkmasına hiçbir sebep yok. Olay apaçık ortada.Kandil gecesinde millet camide namaz kılarken o cani benim canıma kıymaya kalkıştı” ifadelerini kullandı.

BENİM GELECEĞİMİN, GENÇLİĞİMİN KATİLİ

Gözyaşları içerisinde olay anını anlatan Dilek Y., “Saçmalar ağzımdan içime girmiş. Dişlerim kırılmıştı. Sağ tarafımdaki akciğer komple sönmüştü. Bir ciğerle yoğun bakımda çapaladım. Hayata tutunmaya çalıştım. Sağ ciğerime tüp takıldı. O şahıs beni mahvetti. Geldi bir gecede ayrılmak istiyorum diye beni mahvetti. Ayrılmayı istiyorum diye ölmeyi hak etmedim ben. Bu kadarını hak etmedim ben. İnsan gibi ayrılalım derken bunları yaşadım. Bu şahıs benim gözlerimin katili. Benim geleceğimin, gençliğimin katili. Beni ölmekten kötü etti. Ben sürünüyorum. Ölüm gerçekten kurtuluş. Benim ailemin durumu ortamda. Benim dökülen kanlarıma yazık değil mi? Ben devlet büyüklerimizden yardım istiyorum, onun oradan çıkmasını istemiyorum. Antep Herifleri Grubu benim karşıma çıkana kadar ben hiçbir yere varamadım. Bir avukat dahi tutamadım. Antep Herifleri Grubu benim hayatıma girdi ve sağ olsunlar avukat tuttular. Benim hayatım bittiyse onun hayatı da bitsin” diye konuştu.

 İHA

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