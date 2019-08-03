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03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:27:06 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:27:45

Gazeteci Cebenoyan trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Birgün gazetesi köşe yazarı Cüneyt Cebenoyan yönetimindeki 34 ZE 9553 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen BA 975 TJ yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Cebenoyan'ın kullandığı otomobil daha sonra refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Cüneyt Cebenoyan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı. Yaralı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Cebenoyan'ın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)

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