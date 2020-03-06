Gazeteci Barış Pehlivan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan savcılığın daveti üzerine bugün avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Savcılıkça ifadesi alınan Pehlivan, Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle sevk edildi.

"BEN 16 YILDIR GAZETECİLİK YAPIYORUM"

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde gazeteci Barış Pehlivan, "Ben 27 yaşında tutuklanan bir gazeteciydim. 19 ay Silivri Cezaevi'nde tutuklu kaldım. Cezaevine girerken de, çıkarken de başım dikti." dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında MİT'in görevleri, faaliyetleri, mensupları ve ailelerinin kimlik bilgi ve belgelerinin her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim araçları vasıtası ile yayınlanmasının cezai müeyyideye bağlanmış olması ve suçun ağırlığı dolayısıyla adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirterek şüpheli Barış Pehlivan'ın, "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderildi.

DHA