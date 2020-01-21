Gazete ilanıyla eş arıyor

Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından yalnız yaşadığını belirten Seyhan, yalnızlığın kendisine çok zor geldiği için gazeteye ilan verdiğini söyledi. “Memurken talip olanlar vardı ama evlenmedim” diyen Seyhan, “Emekli maaşım var, kirada oturuyorum, başka bir gelirim ve birikimim yok” diye konuştu.