21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 21:08:48
Gazete ilanıyla eş arıyor
Edirne’de yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, 33 yıldır hayırlı bir kısmet bulamayınca çareyi gazeteye ilan vermekte buldu.
Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından yalnız yaşadığını belirten Seyhan, yalnızlığın kendisine çok zor geldiği için gazeteye ilan verdiğini söyledi. “Memurken talip olanlar vardı ama evlenmedim” diyen Seyhan, “Emekli maaşım var, kirada oturuyorum, başka bir gelirim ve birikimim yok” diye konuştu.
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