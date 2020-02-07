Gaspçı evlat annesini hastanede ziyaret ederken yakalandı

İddiaya göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde yaşayan Arzugül T. (40), evinde bulunduğu sırada bir ses duyarak, sesin geldiği odaya yöneldi. Maskeli bir kişiyle karşılaşan Arzugül T, şüphelinin sopayla başına vurması sonucu bayıldı.

Bir süre sonra ayılan ve parasının alındığını anlayan Arzugül T, dışarı çıkıp komşularından yardım istedi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.

BÖYLE TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, şüpheliye ait büyük ebatlı bot izi ile evin balkonunda giysi parçası tespit etti. Bu bulgulardan yola çıkan ekipler, şüphelinin annesini hastanede ziyarete giden Cihan T. (21) olduğunu belirledi.

250 LİRA İÇİN!

Hastanede gözaltına alınan şüphelinin, polise verdiği ilk ifadesinde, annesinden birkaç gündür 250 lira istediğini ancak alamadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

AA