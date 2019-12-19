Garsona aile boyu öldüresiye dayak

Olay, 8 Aralık günü Adapazarı ilçesindeki bir restoranda yaşandı. 17 yaşındaki İbrahim A. isimli garson, masaların arasından geçmek istediği esnada bebek sandalyesine çarptı.

KOŞARAK KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle sandalyenin yanında duran bebeğin yere düşmesi sonucu dede Dursun K, garsona tepki gösterdi. Garson özür dileyerek çarptığı bebek sandalyesini düzeltti. Bu esnada bebeğin babası Erol K. (26), koşarak garsona yumruk attı. Darp olayına dede Dursun K, daha sonra da bebeğin babaannesi de dahil oldu. Diğer müşteriler ve çalışanlar tarafından müdahale edilen olayda, garson koşarak olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye götürülen garson İbrahim A’nın 8 gün iş göremez raporu aldığı öğrenildi.

İKİSİ DE SALIVERİLDİ

İbrahim A’nın şikayetçi olması üzerine polis ekipleri, baba ve dedeyi gözaltına aldı. İki şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.