FSM köprüsü çalışmaları tamamlanıyor

FSM köprüsü ne zaman açılacak? FSM köprüsü kaç gün kapalı olacak? sorularına tüm vatandaşlar yanıt arıyorlar.

FSM KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

52 gün sürecek bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz" denildi.