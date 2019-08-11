Freni patlayan çekici dehşet saçtı!

Kaza, Şirintepe Mahallesi, Bayraktar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde araç bulunan Serkan Çakıcı'nın kullandığı çekicinin, yokuş aşağı inerken bir anda freni patladı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Hızla yokuş aşağı kaymaya başlayan araç, önce yol kenarındaki iki otomobile çarptı. Aracı durduramayan sürücü, daha sonra bir binanın önündeki araca ve binanın bahçesindeki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, aracın çarptığı 3 otomobilde hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"ÖLÜ YA DA YARALININ OLMAMASI GERÇEKTEN BİR MUCİZE"

Kaza sırasında büyük bir gürültü duyduğunu söyleyen mahalle sakini Hilmi Öğütçü, "Ben mutfaktaydım bir gürültü koptu. Sonra sokaktan bağrışma sesleri geldi. Balkondan baktığımda çekici bir anda frenleri patlamış aşağıya doğru kayıyordu. İnsanlar 'frenler patladı kaçın' diye bağırıyordu. Çekici önce iki araca hasar verdi. Ölü ya da yaralı yok. Büyük bir cesaret gösteren aracın şoförü, kayan aracı çocuk parkının duvarlarına sürterek ve park halindeki araca çarptırarak aracı durdurmayı başarıyor. Ölü ya da yaralı olmaması gerçekten bir mucize. Sokakta fazla insan yoktu zaten insanlar bağırınca herkes kaçmaya başladı" dedi.

(İHA)