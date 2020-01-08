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08 Ocak 2020 Çarşamba 16:50:59 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 17:03:24

Foça'yı şiddetli fırtına vurdu! Tekneler battı

İzmir Foça’da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli esen fırtına hayatı olumsuz etkiledi ve maddi zarara neden oldu.

İzmir’in Foça ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ilçede yaşayanlara zor anlar yaşattı. Fırtına, maddi zararın meydana gelmesine de neden oldu. Şiddetli fırtına ağaçların devrilmesine yol açarken Foça açıklarında bulunan iki küçük tekne de battı. Hasar gören bazı tekneler fırtınayla birlikte sahile sürüklendi. Büyük Deniz mevkisinde balıkçı barınağı dışında kalan ve şamandıralara bağlı bulunan iki küçük tekne batarak kullanılamaz hale gelirken fırtınayla birlikte sahile vuran üç teknenin de hasar gördüğü öğrenildi. Körfez açıklarında avlanan büyük balıkçı tekneleri ise korunma amacıyla Foça Balıkçı Barınağına sığındı.

HALK PANİK YAŞADI

Şiddetli fırtına balıkçılara olduğu kadar ilçe içerisinde de hasarlara yol açtı. Fevzi Paşa Mahallesi'nde bir işletmenin 8 metre yüksekliğindeki direğe monteli reklam panosu kontrolsüz bir şekilde devrilince çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yaşanan fırtınadan ötürü Foça Belediyesine ve İZSU’ya bağlı ekipler gerekli tedbirleri kısa sürede aldı. Yollara devrilen ağaçları ve ağaç dallarını kısa sürede temizleyen belediye ekipleri ulaşımın akmamasını sağladı. İZSU ekipleri ise fırtına ve yağmurdan dolayı kapanan bazı dere ağızları ve yağmur suyu kanallarının hızlıca açılmasını sağladı.

İHA

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