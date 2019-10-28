28 Ekim 2019 Pazartesi 17:05:58 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 17:10:02
Florya'da öğrenciler arasında kanlı kavga
Florya Atatürk Ormanı'nda iki grup öğrenci arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DHA
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