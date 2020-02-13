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13 Şubat 2020 Perşembe 12:05:22 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 13:17:21

Flamingolar Muğla'nın Bodrum ilçesine akın etti

Bodrum-Milas karayolunda bulunan Tuzla sulak alanına gelen binlerce flamingo, kış ortasında güneşli havanın keyfini çıkardı. Doğal güzellikleriyle görenleri kendilerine hayran bırakan flamingolar, bir yandan sulak alanda avlanıp diğer yandan da bölgede kışlıyor.

Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşadıkları bilinen flamingolar bu yıl koruma altında bulunan Tuzla sulak alanına erken geldi.

Kuzey Afrika flamingoları, göç yolları üzerinde bulunan ve Nisan ayına kadar konakladıkları sulak alanda keyifli bir kış mevsimi geçirirken bölgeye de ayrı bir güzellik katıyor.

Bodrum’a 20 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye’de göçmen kuşlar için en önemli sulak alanlardan biri olan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkına gelen binlerce flamingo kış ortasında yaz havasının keyfini çıkarıyor.

Flamingoların yanı sıra farklı türlerdeki göçmen kuşların da uğrak yeri olan Tuzla sulak alanından geçenler adeta görsel şölen yaşıyor. Kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarının da vazgeçilmez mekanlarından biri olan Tuzla sulak alanına, her yıl çeşitli türde binlere kanatlı geliyor. Göç yolları üzerinde bulunan Tuzla sulak alanı yaklaşık 50 çeşit balık ile flamingolar başta olmak üzere pelikan, boz ördek, balıkçıl, bataklık ve kırlangıç gibi değişik türlerde 40 ayrı tür kanatlıya ev sahipliği yapıyor.

İHA

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