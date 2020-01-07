07 Ocak 2020 Salı 12:26:17 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 12:27:33
Fırtına ve yağış nedeniyle, Esenyurt'ta yolda çökme meydana geldi
İstanbul'da iki gündür devam eden şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle, Esenyurt'ta yolda çökme meydana geldi
Olay, saat 11.20 sıralarında Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı bir inşaat alanı yakınında meydana geldi.
Çökme sonucu oluşan çukura müdahale için itfaiye ve zabıka ekibi sevk edildi, sokak güvenlik önlemi alınarak trafiğe kapatıldı.
(AA)
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