Fırat Nehri'ne uçan kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları 3. gününde
Elazığ'ın Keban ilçesinde önceki gün Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'u arama çalışmaları devam ediyor.
Nimri köyü mevkisinde Fırat Nehri'ne 2 Aralık'ta devrilen 23 AT 269 plakalı kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un (41) bulunması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibince başlatılan arama çalışmaları Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinin katılımıyla sürüyor.
Dalgıç ekipler ve SAK timi tekne ve botlarla 33 kilometrelik alanda, AFAD ekibi de karada Oruç'a ulaşılması için çalışma yürütüyor.
AA
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