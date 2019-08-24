24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:34:49 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:39:14
Fırat Nehri'nde ceset bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri kıyısında ceset bulundu.
Fırat Nehri'nde balık tutanlar vatandaşlar, kıyıya vuran ceset parçalarını görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ceset parçaları ve kemikleri topladı.
Cesedin kimliğinin ve cinsiyetinin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.
AA
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