Firari hükümlü iş teklifiyle yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşlık yaptığı İngiliz vatandaşı Faiza Drid'i (43) bıçakla yaralayan ve hakkında toplam 7 suçtan 10 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası kararı bulunan Fatih Zencir (40), hükümlü bulunduğu Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babasının yanında olabileceği değerlendirilen Zencir'in yakalanması için Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Zencir'in sosyal medyada sahte bir isimle hesap açtığını ve iş aradığını belirleyen ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde kafeterya işletmecisi gibi davranarak iş teklifi yaptı.

İş görüşmesi için kafeteryaya gelen Zencir, polislerce yakalandı.

Fatih Zencir, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(AA)