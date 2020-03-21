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21 Mart 2020 Cumartesi 20:39:12 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 21:10:13

Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan alçak paylaşım!

Koronavirüsün tüm dünyayı esir aldığı gerçeğini bir köşeye koyan firari FETÖ’cü Emre Uslu, kafayı yine Türkiye’ye taktı. FETÖ’cü Emre Uslu, birçok ülkeye oranla koronavirüse karşı daha tedbirli olan Türkiye hakkında Allah ocaklarına korona ateşi saldı ifadelerini kullandı. Birçok firari FETÖ’cünün ABD’de ve Avrupa’da olduğunu ve oralarda koronavirüs vakasının Türkiye'den çok daha ileri boyutta olduğunu da es geçti.

Koronavirüsün tüm dünyayı esir aldığı gerçeğini bir köşeye koyan firari FETÖ’cü Emre Uslu, kafayı yine Türkiye’ye taktı. FETÖ’cü Emre Uslu, birçok ülkeye oranla koronavirüse karşı daha tedbirli olan Türkiye hakkında “Allah ocaklarına korona ateşi saldı” ifadelerini kullandı. Birçok firari FETÖ’cünün ABD’de ve Avrupa’da olduğunu ve oralarda koronavirüs vakasının Türkiye'den çok daha ileri boyutta olduğunu da es geçti.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü, 130 ülkede salgın halini aldı. Türkiye'de ise 11 Mart 2020'de ilk koronavirüsü vakası görüldü. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları ise sosyal medya hesaplarından koronavirüsü sanki sadece Türkiye'de varmış gibi bir algı oluşturarak, koronavirüs hastalığını kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya kalktı.

KORONAVİRÜSÜ FETÖ'YE BAĞLADI
Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kadar birçok ülkede koronavirüsü salgını yokmuş intibaı veren firari FETÖ'cü Emre Uslu, Twitter hesabından Türkiye aleyhine iletiler paylaştı. Kafayı Türkiye'ye takan FETÖ'cü Emre Uslu, birçok ülkeye göre koronavirüse karşı daha tedbirli olan Türkiye için "Allah ocaklarına korona ateşi saldı" dedi. Emre Uslu, Fetullahçı Terör Örgütü'nden firari olan birçok mensubun ABD'de ve Avrupa'da olduğunu ve oralarda da koronavirüsü salgınının olduğunu es geçti.

FETÖ'cü Emre Uslu'nun Twitter'daki iletisi şöyle: "TR özelinde olanların ilahi Adaletin tecellisi olduğu o kadar açık ki görmemek için kör olmak lazım; masumların ocaklarına ateş saldılar, Allah ocaklarına korona ateşi saldı, gaybubete zorladılar Allah herkesi gaybubete tıktı, mallarına çöktüler Allah ekonomilerini çökertti."

AMAÇ FETÖ MENSUPLARINI CEZAEVİNDEN ÇIKARMAK!
Firari FETÖ'cü Emre Uslu bununla da sınırlı kalmadı. Cezaevinde bulunan FETÖ'cü tutukluların cezaevlerinden çıkarılması gerektiğini sosyal medyadaki iletilerinde yeniledi.

Emre Uslu, Twitter hesabından "Ben bir kez daha söyleyeyim de dilsiz şeytan olmaktan kurtulayım. İlahi adalete inanıyorsanız, bilin ki Allah masumların yanındadır ve Coronayla aldığı gibi başka bir vesileyle sizden hesabı sorar. Siyasi suçlular diye masum insanları hapiste tutup tutmamakta tercih sizin" diyerek amacını ortaya koydu.

Birçok FETÖ mensubu da sosyal medyadan terör örgütü mensuplarının cezaevlerinden çıkarılması konusunda imza kampanyası başlatmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü mensupları koronavirüsü kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya sosyal medyada devam ediyor.

SABAH

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