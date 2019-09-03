Fikriye ninenin hac mutluluğu

Hac vazifesinin ardından memleketi Mersin’e dönen Fikriye nine, bu yaşında hacca gitmenin kendisi için çok büyük bir hayal olduğunu söyleyerek, buna vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

OĞLUM GİBİ SEVİYORUM

‘’Kendimden hiç umudum yoktu. İşte gittim ve geldim. 100 sene bugünü bekledim” diyen yaşlı kadın, ‘’Onu oğlum gibi seviyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Beni o gönderdi ’’dedi.

ÖZEL VİZE ÇIKARILDI

Çam’a kutsal topraklardaki yolculuğunda eşlik eden torunu Çiğdem Pekduran ise Cumhurbaşkanının talimatıyla ninesini özel vizeyle götürdüklerini belirterek, Diyanet İşleri yetkililerinin kendileriyle çok ilgilendiğini söyledi.