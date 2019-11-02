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02 Kasım 2019 Cumartesi 16:45:53 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 16:47:26

Fidan dikme kampanyası başvuru ekranı: Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikme katılım belgesi sayfası

Fidan dikme kampanyası başvuru ekranı, Geleceğe Nefes fidan dikme katılım belgesi sayfası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyası büyük bir merakla araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da destek verdiği Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyası kapsamında Türkiye'de eş zamanlı 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi amaçlayan kampanyanın detayları ve Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikme katılım belgesi sayfası haberimiz içerisinde yer alıyor..

Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikme katılım belgesi sayfası yoğun ilgi görüyor. 11.11.2019 Saat 11.11 de 11 Milyon Fidanı Toprakla Buluşturuluyor. Geleceğe Nefes 11 milyon Fidan kampanyasına katılım sağlayan vatandaşlar katılım belgelerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Çığ gibi büyüyen kampanyada şuan itibari ile yüzde 90 oranında katılım sağlandı. En çok fidan dikilmesi istenilen ilk 5 il Malatya, Bitlis, Hakkari, Şanlıurfa ve Denizli olarak sıralandı. Hedeflenen 11.047.430 fidandan 9.596.494 adedi sahiplendildi. Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikme katılım belgesi sayfası ve Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikme başvurusu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

GELECEĞE NEFES 11 MİLYON FİDAN DİKME KATILIM BELGESİ SAYFASI
 

GELECEĞE NEFES 11 MİLYON FİDAN DİKME KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler şu şekilde: FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta giriyorsunuz. İstediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. İşlemleri tamamladıktan sonra katılım belgesi sekmesine tıkladığınızda katılım belgenizi alabiliyorsunuz.

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.
 
1 Fidan Bağışı 10 TL olarak belirlendi.
 
E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

GELECEĞE NEFES 11 MİLYON FİDAN DİKME KAMPANYASI NEDİR?

Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.

11 Kasım’da, İzmir Karbağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.

Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.

Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir.

Aynı anda tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir.

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