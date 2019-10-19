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19 Ekim 2019 Cumartesi 09:12:48 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:59:44

FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı

FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ’nün Meksika ülke imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurtdışında düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.  Osman Karaca'nın geçmiş dönemde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenildi.

Karaca hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan arama ve yakalama kararı olduğu bildirildi.

MİT OPERASYONUYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün Meksika imamı da olduğu belirtilen Karaca, MİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

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