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25 Ekim 2019 Cuma 13:01:10 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 13:01:53

FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi

MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün Meksika imamı Osman Karaca, emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, adliyeye sevk edildi.

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olan Karaca'nın İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Karaca, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanmış ve 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilmişti.

(AA)

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