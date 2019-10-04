  • Bist 100
    103216
  • Dolar
    5,7046
  • Euro
    6,2666
  • Altın
    276,2880
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
5 soruda Tunus'ta parlamento seçimleri 5 soruda Tunus'ta parlamento seçimleri
Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı
İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: İslamofobiye karşı güçlü bir medya merkezi kuracağız İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: İslamofobiye karşı güçlü bir medya merkezi kuracağız
'İstanbul'da 2 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor' 'İstanbul'da 2 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor'
Bakan Selçuk'tan 'Pergel'li paylaşım Bakan Selçuk'tan 'Pergel'li paylaşım
FETÖ'nün 'mahrem imamı'nın inkarı çürütüldü FETÖ'nün 'mahrem imamı'nın inkarı çürütüldü
Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Giresun tabiat parkları ile 1 milyon turist hedefliyor Giresun tabiat parkları ile 1 milyon turist hedefliyor
Muric mi daha iyiydi, Falcao mu? Bilal Erdoğan o soruyu cevapladı Muric mi daha iyiydi, Falcao mu? Bilal Erdoğan o soruyu cevapladı
Polisi şehit eden teröriste yardım eden sanıklara dava Polisi şehit eden teröriste yardım eden sanıklara dava
Fındık ihracatında rekor bekleniyor Fındık ihracatında rekor bekleniyor
Alçı mikserine kapılan işçi kurtarıldı Alçı mikserine kapılan işçi kurtarıldı
Lüksemburg'ta skandal! Karabağ'ın maçında drone ile Ermenistan bayrağı açtılar Lüksemburg'ta skandal! Karabağ'ın maçında drone ile Ermenistan bayrağı açtılar
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini uzatıyor Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini uzatıyor
EYT son dakika gelişme var mı? EYT son dakika gelişmeleri mecliste mi? EYT son dakika gelişme var mı? EYT son dakika gelişmeleri mecliste mi?
Milan, Gattuso veya Spalletti'ye imza attıracak Milan, Gattuso veya Spalletti'ye imza attıracak
ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi
Kosovalılar pazar günü sandık başına gidecek Kosovalılar pazar günü sandık başına gidecek
Beşiktaş'tan kalp krizi geçiren taraftarla ilgili açıklama: Durumu iyi Beşiktaş'tan kalp krizi geçiren taraftarla ilgili açıklama: Durumu iyi
Ahmet Ağaoğlu: Sakat olan futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntümüz var Ahmet Ağaoğlu: Sakat olan futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntümüz var
Wolverhampton maçında Dorukhan Toköz'ü izlemeye gelen Aston Villa, ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalacak Wolverhampton maçında Dorukhan Toköz'ü izlemeye gelen Aston Villa, ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalacak
Sumudica: Hakem komitesinin Göztepe maçının hakemine karşı alacakları tutumu merak ediyorum Sumudica: Hakem komitesinin Göztepe maçının hakemine karşı alacakları tutumu merak ediyorum
Abe, Kuzey Kore lideriyle ön koşulsuz görüşmek istiyor Abe, Kuzey Kore lideriyle ön koşulsuz görüşmek istiyor
100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak 100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ekim 2019 Cuma 12:54:31 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 12:55:43

FETÖ'nün 'mahrem imamı'nın inkarı çürütüldü

Gaziantep'te yargılanan ve örgütün emniyet mahrem yapılanmasında "polis amirleri bölge sorumlusu" olduğu gerekçesiyle 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı.

Gaziantep'te, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında "polis amirleri bölge sorumlusu" olduğu gerekçesiyle 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretmen hakkında açıklanan gerekçeli kararda, sanığın yargılama safhasında inkar etmesine karşın Bylock'a yaklaşık 7 aylık süreçte 30 bin 987 kez giriş yaptığı belirtildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Halil İbrahim Ökdem hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 11 yıl 3 ay hapis cezası kararının gerekçesi açıklandı.

Terör örgütünün amacı, stratejisi, yapılanması, işleyişi ve faaliyetleri hakkında ayrıntıların yer aldığı gerekçeli kararda, esasa ilişkin mütalaa, sanık savunması ve tanık beyanları gibi bölümlere de yer verildi.

Kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalanan "Garson" kod adlı sanıktan ele geçirilen ve örgütün bilgilerinin yer adlığı hard diskte, Ökdem'in emniyet mahrem yapılanmasında, "genel müdür" konumunda yer aldığı bilgisine ulaşıldığı aktarıldı.

Sanığın, "Emre" ve "Ali" kod adlarını kullandığı, örgüt içerisindeki vasfının "A" olduğu, biriminin ise "akademi mezunu polis amirleri bölge sorumlusu" olduğu aktarılan kararda, Ökdem'in himmet verdiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna yönelik tespitlere de yer verildi.

Yaklaşık 7 ayda ByLock'a 30 bin 987 kez giriş yapmış

Sanığın, soruşturma ve yargılama safhasındaki beyanlarında ByLock kullanmadığını iddia etmesine karşın 9 ayrı IP adresiyle programa giriş yaptığı ifade edilen kararda, şunlar aktarıldı:

"Her ne kadar sanık 538 363…. nolu GSM hattını fiilen kullanmadığını ve bu hatta ByLock programını yüklemediğini beyan etmiş ise de tanık beyanları ile mahkememizce sanığa ait tespit değerlendirme tutanağında yapılan incelemede, sanığı tanıdığını beyan eden tanık Ö.K'nin "107857" ByLock kullanıcı numarası, tanık M.E'nin "61414" numarası, sanığın eşi olan Z.Ö'nün de "97411" numarasıyla, ByLock kişi listesinde kayıtlı ve ekli olduğu, tanıkların sanığın kullanmış olduğunu beyan ettikleri ve "Emre" kod adının kullanıcı adı olarak kullandığı anlaşılmıştır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın ByLock programını İ.K. adına kayıtlı ancak kendi kullanımında bulunan 538 363…. numaralı GSM hattı ile kurduğu ve kullandığı sabit görülmüştür."

BTK raporuna da yer verilen kararda, "Sanığın 13 Temmuz 2014 ile 20 Şubat 2015 tarihleri arasında 30 bin 987 kez ByLock programına erişim ve iletişim sağladığı tespit edilmiştir." bilgisi yer aldı.

Yargılama sonucunda sanığa üst sınırdan ceza verilmesinin gerekçesi de kararda açıklandı.

Kararda, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı ile sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alındığında, temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği ifade edilerek, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildiği aktarıldı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ