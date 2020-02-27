27 Şubat 2020 Perşembe 09:48:39 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:29:18
FETÖ'nün aktif kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
FETÖ'nün aktif kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
FETÖ'nün aktif kadın yapılanmasına düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün aktif kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı.
Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.